В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

«Наша цель перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока-2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — подчеркнул обозреватель.