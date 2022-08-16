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46 минут назад

В Великобритании расконсервируют крупнейшее хранилище газа

Lenta.ruиещё 1

Британское Управление по охране труда разрешило расконсервировать крупнейшее в стране хранилище газа Rough, сообщает The Telegraph. Теперь владелец объекта, концерн Centrica, начнет закачивать в него топливо, чтобы обеспечить стране запасы газа на зиму.

В Великобритании расконсервируют крупнейшее хранилище газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник в правительстве сообщил, что чиновники в ближайшее время намерены завершить переговоры с Centrica и дать необходимые разрешения, чтобы компания смогла начать заполнять хранилище в начале сентября. Объект не использовался для хранения газа с 2017 года — тогда Centrica заявляла, что расчетный срок службы Rough подошел к концу, и хранилище не может безопасно эксплуатироваться из-за сомнений в целостности нескольких скважин.

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Однако в 2022 году министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг попросил снова начать эксплуатацию хранилища, чтобы укрепить энергетическую безопасность страны. При максимальном заполнении Rough может обеспечить британцев газом на 10 дней отопительного сезона — объект вмещает около 3,4 млиллиарда кубометров.

Тем не менее, этой осенью хранилище заполнят лишь на четверть.

«Мы эксплуатируем этот объект десятилетиями и очень хорошо его знаем. После решения о прекращении [его эксплуатации для] хранения в 2017 году в него продолжили вкладывать значительные средства. Основная причина, по которой мы могли бы снова открыть Rough, заключается в том, что мы будем увеличивать его мощность поэтапно, перед каждой зимой. Тогда мы сможем выполнить любую необходимую работу для обеспечения безопасного увеличения мощности», — объяснил представитель Centrica.

Такой подход компании и был одобрен Управлением по охране труда. Кроме того, Centrica даже при желании не смогла бы заполнить хранилище полностью — этой зимой компания планирует добыть всего 800 миллионов кубометров газа. Однако такие объемы все равно значительно увеличат запасы страны — на данный момент по всей Великобритании резервы составляют всего 1,6 миллиарда кубометров.

В 2022 году значительную часть получаемого газа Великобритания экспортирует в Евросоюз — стране не хватает мощностей для хранения топлива для зимнего периода, а в континентальной Европе газ стоит примерно на треть дороже, поэтому экспорт оказывается выгодным. Из-за дефицита хранилищ и неопределенности с поставками из России власти страны уже приготовились к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой.

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