Стоимость газа в Европе взлетела

Биржевая стоимость газа в Европе на открытии торгов повышается на 6%. Она превысила $2450, следует из данных площадки ICE Futures.

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Такая картина наблюдается впервые с начала марта.

Максимально цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) достигала сегодня $2463,5 (+6,1%).

Накануне, 15 августа, стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров, что стало абсолютным рекордом. Рост цен произошел на фоне жаркой погоды и засухи. Такие условия затрудняют доставку угля по рекам, что увеличивает спрос на газ для производства электроэнергии. Другой фактор - снижение поставок газа из Норвегии в связи с плановым ремонтом на добывающих активах.