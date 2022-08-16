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59 минут назад

Стоимость газа в Европе взлетела выше $2450

Лера Букина

Биржевая стоимость газа в Европе на открытии торгов повышается на 6%. Она превысила $2450, следует из данных площадки ICE Futures.

Стоимость газа в Европе взлетела
Фото: ReutersReuters

Такая картина наблюдается впервые с начала марта.

Максимально цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) достигала сегодня $2463,5 (+6,1%).

Накануне, 15 августа, стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров, что стало абсолютным рекордом. Рост цен произошел на фоне жаркой погоды и засухи. Такие условия затрудняют доставку угля по рекам, что увеличивает спрос на газ для производства электроэнергии. Другой фактор - снижение поставок газа из Норвегии в связи с плановым ремонтом на добывающих активах.

Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что стабилизировать цены на топливо можно будет за счет экономии газа во всех странах Евросоюза.

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