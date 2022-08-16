Центробанк выпускает очень необычную монету

Банк России на своём сайте сообщил о выпуске очень необычной серебряной монеты номиналом три рубля, главной особенность которой в том, что она будет прямоугольной форме.

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Как сообщается, выпуск этой монеты будет приурочен к «Международному форуму по сохранению популяции тигра», который пройдёт 5 сентября на острое Русский во Владивостоке.

«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет прямоугольную форму длиной 51,0 мм и шириной 32,0 мм с закругленными углами», - говорится в сообщении ЦБ.

На лицевой стороне монеты расположен рельефный герб РФ, надписи «Российская федерация», «3 рубля» и «2022 г.» На оборотной стороне – логотип форума. Всего будет выпущено 3 тысячи таких монет.