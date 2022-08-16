Стоимость тысячи кубометров газа на спотовом рынке в Европе доходит до $2500. Согласно предварительным оценкам, при сохранении тенденции зимой цены преодолеют уровень в 4 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg писало, что из-за резкого роста цен на газ стоимость электроэнергии в Европе выросла до нового максимума. Сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Германии подскочили на 3,7%, до €477,50 за мегаватт-час. Данная отметка в шесть раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Накануне, 15 августа, стоимость газа в Европе превысила $2,4 тыс. впервые с марта 2022 года. Также ранее стало известно, что в Нидерландах наблюдались наиболее высокие цены на газ в Европе.