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1 час назад

«Газпром» предрек Европе подорожание газа до $4000

Лера Букина

Стоимость тысячи кубометров газа на спотовом рынке в Европе доходит до $2500. Согласно предварительным оценкам, при сохранении тенденции зимой цены преодолеют уровень в 4 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg писало, что из-за резкого роста цен на газ стоимость электроэнергии в Европе выросла до нового максимума. Сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Германии подскочили на 3,7%, до €477,50 за мегаватт-час. Данная отметка в шесть раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Накануне, 15 августа, стоимость газа в Европе превысила $2,4 тыс. впервые с марта 2022 года. Также ранее стало известно, что в Нидерландах наблюдались наиболее высокие цены на газ в Европе.

Bank of America предсказал "ужасающую" ситуацию с газом в ЕС

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что газовые хранилища в ФРГ, принадлежавшие российским компаниям, не заполнили в 2021 году. В этой связи, по его словам, власти страны увидели рискскорого кризиса.

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