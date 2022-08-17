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1 час назад

Япония спустя месяц возобновила импорт российской нефти

Ura.Ruиещё 1

Япония в июле этого года вновь стала импортировать нефть из России, однако ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные японского минфина.

Япония приняла решение по российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4 процента. Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1 процента», — приводит данные японского министерства РИА «Новости».

В июне Япония перестала импортировать российскую нефть, объемы поставок свелись к нулю, передает RT. Токио вместе с США и странами ЕС ввел жесткие санкции против России из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В составе «Большой семерки» Япония намерена вдвое удешевить российскую нефть. Планируется, что цены на черное золото будут урезаны уже к началу декабря.

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