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2 часа назад

Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за три месяца

ТАСС

Народный банк Китая (центробанк) в среду понизил курс жэньминьби (официальное название китайской национальной валюты) на 133 пункта, до 6,7863 юаня за доллар. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в статистике центробанка, это минимальное значение обменного курса с 16 мая этого года. Ослабление курса юаня к доллару длится второй рабочий день подряд.

В 2020 году в условиях пандемии курс юаня к доллару снижался на протяжении нескольких месяцев. 29 мая 2020 года регулятор понизил его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

Рынки,Банк России,
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