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1 час назад

Япония возобновила импорт нефти из РФ

Лера Букина

Япония в июле снова приступила к импортированию нефти из России. При этом ее объем снизился на 65% в сравнении с таким же месяцем 2021 года, следует из данных японского министерства финансов.

Япония приняла решение по российской нефти
Фото: ReutersReuters

В пресс-релизе ведомства сообщается о сокращении объема импорта российской нефти по сравнению с июлем 2021 года - на 65,4%. Также за данный период сократился объем импорта сжиженного природного газа - на 26,1%.

Японская сторона в июне сократила импорт нефти из РФ до нулевого уровня. Сообщалось о снижении объема импорта по этому направлению на 21,7% за период с января по июнь к такому же промежутку времени 2021 года.

Также сокращение импорта в июле в сравнении с седьмым месяцем 2021 года зафиксировано по углю (40,1%), руде (84,9%), зерновым (73,1%), овощам (60,6%). При этом наблюдается увеличение импорта рыбы и рыбной продукции - на 21,7%.

Среди позиций, по котором зафиксирован самый большой рост экспорта из Японии в Россию в июле 2022 года к седьмому месяцу 2021 года, - медицинская продукция (154,1%) и металлопродукция (64,2%).

Согласно данным министерствам, экспорт аудио- и видеоаппаратуры сократился на 81,1-99,9%. Что касается экспорта автомобилей из Японии в Россию, то в минувшем июле он сократился на 21,5%, а запчастей к ним – на 70,2%.

Ранее Financial Times, ссылаясь на несколько западных высокопоставленных лиц, сообщила, что в некоторых странах ЕС образовалось беспокойство в связи с увеличением товарооборота между Россией и Турцией.

> Мария Трубина:

Саша https://lenta.ru/news/2022/08/17/kkkd/

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