Почему Япония возобновила закупку нефти у РФ, несмотря на давление США

— Правительство Японии осознало, что ничего хорошего от этого нуля они не получили. У них усложнились поставки. Из России они идут напрямую и хорошо налажены. Также изменились цена и удобство. Все стало намного хуже, чем было до этого решения. Чисто экономическое соображение, которое вынудило их вернуться к импорту наших нефтепродуктов. Отмечу, что японцы очень прагматичные. Хоть они и находятся под сильным влиянием США, у них есть довольно значительное самостоятельное мышление. Я думаю, тот факт, что Япония вернулась к закупкам нефти у России, подаст пример другим странам принимать логически выверенные решения, — рассказал эксперт.