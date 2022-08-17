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39 минут назад

Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира рекордно опустела

Lenta.ru

Фонд национального благосостояния Норвегии, который называют крупнейшей нефтяной кубышкой в мире, отчитался о рекордном убытке за первое полугодие 2022-го. Из-за просадки рынков государственный пенсионный фонд потерял 174 миллиарда долларов, что соответствует 14 процентам стоимости всех его вложений. Об этом говорится в сообщении фонда.

Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира рекордно опустела
Фото: Ole Berg-Rusten / ReutersOle Berg-Rusten / Reuters

Глава Norges Bank Investment Management Николай Танген объяснил, что фонд опустел во многом из-за ужесточения денежно-кредитной политики в мире, происходящего на Украине и высокой инфляции. Отрицательная доходность наблюдается во всех секторах кроме энергетики. «В первом полугодии энергетический сектор окупился на 13 процентов. Мы наблюдаем резкий рост цен на нефть, газ и нефтепродукты», — заметил Танген. Как пишет Financial Times, это рекордный убыток за полугодие в истории фонда, управляющего активами на 1,2 триллиона долларов.

Впервые с 18 февраля цена нефти Brent опустилась ниже $92

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. 25 лет назад на его счет впервые зачислили деньги. В первом полугодии 2021 года пенсионный фонд Норвегии заработал 111 миллиардов долларов на акциях

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