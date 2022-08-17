Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира рекордно опустела

Фонд национального благосостояния Норвегии, который называют крупнейшей нефтяной кубышкой в мире, отчитался о рекордном убытке за первое полугодие 2022-го. Из-за просадки рынков государственный пенсионный фонд потерял 174 миллиарда долларов, что соответствует 14 процентам стоимости всех его вложений. Об этом говорится в сообщении фонда.

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters Ole Berg-Rusten / Reuters

Глава Norges Bank Investment Management Николай Танген объяснил, что фонд опустел во многом из-за ужесточения денежно-кредитной политики в мире, происходящего на Украине и высокой инфляции. Отрицательная доходность наблюдается во всех секторах кроме энергетики. «В первом полугодии энергетический сектор окупился на 13 процентов. Мы наблюдаем резкий рост цен на нефть, газ и нефтепродукты», — заметил Танген. Как пишет Financial Times, это рекордный убыток за полугодие в истории фонда, управляющего активами на 1,2 триллиона долларов.