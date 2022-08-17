Оставшаяся без российских поставок страна взяла кредит на газ

Польская госкомпания PGNiG взяла кредит на миллиард евро. Деньги нужны на покупку природного газа перед наступлением отопительного сезона. Оставшись без поставок из России, компания заключила договор с Банком национального хозяйства (BGK), сообщает Bankier.

Фото: Kacper Pempel / Reuters Kacper Pempel / Reuters

Договор рассчитан на два года. PGNiG воспользовалась гарантией казначейства — механизмом, предусмотренным Законом об особых решениях по защите потребителей газового топлива в связи с ситуацией на газовом рынке.

С конца апреля PGNiG не получает российский газ из-за неоплаты топлива в рублях, согласно новому требованию. Кроме того, страна добровольно отказалась от поставок угля из России — в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал соответствующий закон.

Согласно прогнозам топливного концерна ORLEN, по итогам 2022 года цены на газ могут вырасти в три раза по сравнению с 2021 годом. Концерн отмечает, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"». Еще больше усложнить ситуацию может «желание [России] ограничить потребление газа в странах ЕС».