Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал о подготовке к зимнему периоду. Он подчеркнул, что «малореально» выполнить поставленную правительством задачу. Заполнить газом подземные хранилища (ПХГ) в полном объеме не удастся. Об этом пишет ТАСС.
Витренко заявил, что власти страны потребовали закачать в ПХГ 19 млрд кубометров голубого топлива. По его мнению, это практически невозможно из-за значительно выросших цен на энергоресурс.
Бизнесмен уточнил, что по состоянию на 17 августа удалось закачать только 12,3 млрд кубометров газа. Он выразил надежду, что недостаток топлива не приведет к проблемам в зимний период.
Витренко пояснил, что у компании есть сложности с подъемом газа из ПХГ. «Нафтогаз» ориентируется на поставки газа из других стран, так как поступающий по трубопроводам энергоресурс легче распределять, чем поднятый из хранилищ.
Напомним, что украинские официальные лица призывают население готовиться к зиме. Гражданам Украины следует приобретать электроприборы на аккумуляторах, теплую одежду и одеяла. В сельской местности необходимо заблаговременно приобрести дрова.