Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал о подготовке к зимнему периоду. Он подчеркнул, что «малореально» выполнить поставленную правительством задачу. Заполнить газом подземные хранилища (ПХГ) в полном объеме не удастся. Об этом пишет ТАСС.

Витренко заявил, что власти страны потребовали закачать в ПХГ 19 млрд кубометров голубого топлива. По его мнению, это практически невозможно из-за значительно выросших цен на энергоресурс.

Бизнесмен уточнил, что по состоянию на 17 августа удалось закачать только 12,3 млрд кубометров газа. Он выразил надежду, что недостаток топлива не приведет к проблемам в зимний период.

Витренко пояснил, что у компании есть сложности с подъемом газа из ПХГ. «Нафтогаз» ориентируется на поставки газа из других стран, так как поступающий по трубопроводам энергоресурс легче распределять, чем поднятый из хранилищ.