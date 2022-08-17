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1 час назад

Цены на газ в Европе выросли до 2385 долларов

Елена Прошина

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе по итогам торгов 17 августа выросла до 2385 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе выросли до 2385 долларов
Фото: 

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре в Европе открыли торги в минусе, но затем начали умеренно расти. Самый минимальный показатель составил 2313,5 долларов за тысячу кубометров. На закрытии торгов стоимость газа достигла 2384,7 долларов, показав рост в 0,3%. Динамика котировок велась от расчетной цены предыдущего дня — 2378 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, опрошенных «РИА Новости», ключевым драйвером роста цен на газ в Европе по-прежнему остаются проблемы с возобновлением полноценной работы «Северного потока». В связи с этим колебание котировок способна вызывать любая негативная информация касательно газопровода, отметили аналитики.

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