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51 минуту назад

Раскрыта «ловушка» для доллара в августе

Газета.Ru

Ослабления доллара США стоит ждать в августе из-за снижения спроса на американскую валюту по причине антироссийских санкций. Об этом аналитик Елена Михайлова рассказала агентству "Прайм".

Раскрыта «ловушка» для доллара в августе
Фото: ТАССТАСС

Введенные экономические ограничения привели к укреплению рубля, сокращению импорта, снижению объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшению турпотока. При этом значимость доллара на валютном рынке снизилась, а репутация валюты ухудшилась из-за незаконных санкций.

Ранее старший риск-менеджер Виталий Манжос заявил, что осенью вполне можно ожидать более или менее масштабного ослабления курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте.

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Не стоит увязывать это с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ. Такая закономерность в курсе нацвалюты работает лишь тогда, когда иностранные инвесторы имеют свободный доступ на российский финансовый рынок и не опасаются, что их активы могут быть заморожены. В настоящее время существуют серьезные ограничения на трансграничное движение капиталов.

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