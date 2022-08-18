Раскрыта «ловушка» для доллара в августе

Ослабления доллара США стоит ждать в августе из-за снижения спроса на американскую валюту по причине антироссийских санкций. Об этом аналитик Елена Михайлова рассказала агентству "Прайм".

Фото: ТАСС ТАСС

Введенные экономические ограничения привели к укреплению рубля, сокращению импорта, снижению объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшению турпотока. При этом значимость доллара на валютном рынке снизилась, а репутация валюты ухудшилась из-за незаконных санкций.

Ранее старший риск-менеджер Виталий Манжос заявил, что осенью вполне можно ожидать более или менее масштабного ослабления курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте.