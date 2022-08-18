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32 минуты назад

Рубль укрепил позиции к доллару и евро

Лера Букина

Рубль укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам на открытии торгов в четверг, 18 августа. Курс американской валюты опустился до 60,5 рубля, курс евро — до 61,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль укрепил позиции к доллару и евро
Фото: ТАССТАСС

Индекс Мосбиржи на открытии торгов падает на 0,01%, долларовый индекс РТС — на 0,14%.

Накануне вечером российская валюта продолжила укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал до 60,75 рубля, евро — до 61,66 рубля.

Банк России в среду установил на 18 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,75 рубля (- 66,95 копейки к предыдущему показателю).

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития решило пересмотреть оценку по среднегодовому курсу доллара в 2022 году с 76,7 рубля за доллар до 68,1 рубля за доллар в весенней версии прогноза.

Рынки,Банк России,Минэкономразвития,Московская биржа,
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