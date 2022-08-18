Россия нашла покупателей на уголь для Европы

России удалось найти покупателей на уголь, от которого решили отказаться европейские страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

В июле экспортные объемы были перенаправлены в две страны - Индию и Китай. За 4 недели увеличение поставок достигло 60 и 42% соответственно.

Согласно данным ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли сократиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн. Вместе с тем сообщается, что сокращение удалось компенсировать перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем доставили 6,7 миллиона тонн, в Индию — 2 миллиона тонн.

По словам экспертов, российский уголь независимо от направления продается с дисконтом в более чем 200 долларов за тонну (выгода составляет 45-50%).