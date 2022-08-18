Доллар рухнул ниже 60 рублей

Российская валюта продолжает демонстрировать укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 12:40 мск курс американской валюты опускался на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего его позиции стали еще больше улучшаться. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.

Банк России в среду установил на 18 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,75 рубля (- 66,95 копейки к предыдущему показателю).