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45 минут назад

Доллар рухнул ниже 60 рублей

Лера Букина

Российская валюта продолжает демонстрировать укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.

Доллар рухнул ниже 60 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 12:40 мск курс американской валюты опускался на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро - на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего его позиции стали еще больше улучшаться. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.

Банк России в среду установил на 18 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,75 рубля (- 66,95 копейки к предыдущему показателю).

Глава АКРА Михаил Сухов ранее заявил в беседе с РИА Новости, что курс американской валюты в начале осени будет находиться на уровне 60-65 рублей, а к концу сезона укрепит позиции до 70 рублей.

Рынки,Михаил Сухов,Банк России,Московская биржа,
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