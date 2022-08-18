Курс лиры рухнул после решения ЦБ

Курс турецкой лиры к доллару обрушился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Это произошло после решения Центробанка страны понизить ставку при инфляции почти в 80 процентов, сообщает Bloomberg.

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Национальная валюта ослабла на один процент, за один доллар теперь дают 18 лир. Поводом стало решение регулятора снизить ставку с 14 до 13 процентов. Агентство указывает, что рынки восприняли это как сигнал, подтверждающий, что борьба с ростом цен перестал быть приоритетом турецкого ЦБ.