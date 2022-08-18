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1 час назад

Цены на газ в Европе подскочили на 5%

Елена Прошина

Цены на газовые фьючерсы в Европе с поставкой в сентябре завершили торги 18 августа ростом более чем на 5%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе подскочили на 5%
Фото: ReutersReuters

Фьючерсные контракты с поставкой в сентябре на открытии торгов находились в минусе, но затем перешли к росту. Ценовой минимум составил 2358,5 долларов за тысячу кубометров, а максимум — 2535,7. На закрытии торгов стоимость газа в Европе находилась на уровне 2498,4 долларов за тысячу кубометров, показав рост к расчетной цене 17 августа в 5,3%.

Газовые фьючерсы в Европе возобновили рост с 15 августа https://finance.rambler.ru/economics/49173795-tseny-na-gaz-v-evrope-rekordno-vzleteli/. На закрытии торгов в понедельник цены достигли 2400 за тысячу кубометров, прибавив 10%. Подобное повышение наблюдалось впервые с 8 марта.

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