Цены на газ в Европе подскочили на 5%

Цены на газовые фьючерсы в Европе с поставкой в сентябре завершили торги 18 августа ростом более чем на 5%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фото: Reuters Reuters

Фьючерсные контракты с поставкой в сентябре на открытии торгов находились в минусе, но затем перешли к росту. Ценовой минимум составил 2358,5 долларов за тысячу кубометров, а максимум — 2535,7. На закрытии торгов стоимость газа в Европе находилась на уровне 2498,4 долларов за тысячу кубометров, показав рост к расчетной цене 17 августа в 5,3%.