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1 час назад

ЕС обратился с просьбой к Норвегии по газу

Елена Прошина

Члены Евросоюза считают, что Норвегия должна поставлять газ по цене ниже рыночной. Об этом сообщает издание Financial Times

ЕС обратился с просьбой к Норвегии по газу
Фото: ReutersReuters

На данный момент Норвегия поставляет четверть от всех поставок газа в Европу. Отмечается, что руководство страны рассчитывает на доход от экспорта газа в 100 миллиардов евро, в то время как в 2021 году доход составлял менее 30 миллиардов.

«Какими бы прекрасными ни казались нефтегазовые доходы Норвегии стратегическим интересам страны не соответствует то, что ее соседи впадут в глубокую рецессию», – сказано в публикации Financial Times.

Кроме того, словам экономиста Аслака Берга, Норвегия заинтересована в том, чтобы внести свой вклад в стабильность европейской экономики. «Пора попросить Норвегию сделать больше, даже то, что когда-то казалось немыслимым: Норвегия должна согласиться снизить цену, по которой она продает свой газ», – добавляет издание.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что эмбарго на российские энергоресурсы может привести к расколу в ЕС.

https://news.rambler.ru/conflicts/49187120-embargo-na-rossiyskie-energoresursy-privedet-k-raskolu-v-es-ekspert

Рынки,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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