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1 час назад

Доллар рухнул ниже 58 рублей

Лера Букина

На открытии торгов в пятницу, 19 августа, российская валюта демонстрирует укрепление. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

Доллар рухнул ниже 58 рублей
Фото: ТАССТАСС

Накануне вечером российская валюта повысилась к доллару и евро. Американская валюта снизилась до 59,53 рубля, евро — до 60,18 рубля.

Аналитик рассказал, кто не дает упасть рублю

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин пояснил «Газете.Ru», что ослабление доллара 18 августа спровоцировано двумя факторами. Так, по его словам, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Кроме того, приближается конец налогового периода - компании занимаются продажей валюты.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщил агентству «Прайм», что осенью курс американской валюты поднимется выше 65 рублей.

Рынки,Александр Бахтин,Московская биржа,
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