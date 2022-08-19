Доллар рухнул ниже 58 рублей

На открытии торгов в пятницу, 19 августа, российская валюта демонстрирует укрепление. Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи .

Накануне вечером российская валюта повысилась к доллару и евро. Американская валюта снизилась до 59,53 рубля, евро — до 60,18 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин пояснил «Газете.Ru», что ослабление доллара 18 августа спровоцировано двумя факторами. Так, по его словам, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Кроме того, приближается конец налогового периода - компании занимаются продажей валюты.