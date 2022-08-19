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1 час назад

Евро упал ниже 59 рублей

Лера Букина

Российская валюта продолжает укрепляться во второй половине дня пятницы, 19 августа. Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с 26 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Евро упал ниже 59 рублей
Фото: ТАССТАСС

Так, европейская валюта потеряла 1,99 рубля. Курс доллара снизился на 1,21 рубля, до до 58,81 рубля.

Доллар рухнул ниже 58 рублей

Сегодня на открытии торгов курс доллара опускался до 57,70 рубля — минимума с 25 июля.

Эксперты связывают ослабление основных иностранных валют с двумя факторами. На внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Кроме того, приближается конец налогового периода - компании занимаются продажей валюты.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщил агентству «Прайм», что осенью курс американской валюты поднимется выше 65 рублей.

Рынки,Московская биржа,
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