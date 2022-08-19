Российская валюта продолжает укрепляться во второй половине дня пятницы, 19 августа. Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с 26 июля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Так, европейская валюта потеряла 1,99 рубля. Курс доллара снизился на 1,21 рубля, до до 58,81 рубля.

Сегодня на открытии торгов курс доллара опускался до 57,70 рубля — минимума с 25 июля.

Эксперты связывают ослабление основных иностранных валют с двумя факторами. На внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Кроме того, приближается конец налогового периода - компании занимаются продажей валюты.