Спрогнозировано время падения курса рубля

Нынешнее укрепление рубля носит кратковременный характер и завершится с наступлением осени, прогнозируют аналитики в беседе с «Известиями».

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По мнению экспертов, к концу августа отечественная валюта может подняться до 56 рублей за доллар, а в начале сентября опуститься до 62,5.

Аналитик группы «Финам» Андрея Маслова считает, что укрепление рубля впервые за три недели во многом связано с ослаблением доллара на международном рынке. В отчете FOMC (Federal Open Market Committee, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США) под сомнение было поставлено дальнейшее агрессивное ужесточение политики ФРС из-за опасений рецессии в Соединенных Штатов, отметил специалист.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин подчеркнул, что ослаблению отечественной валюты будет способствовать восстановление импорта, а также более быстрый вывод инвалюты за рубеж за счет ранее предпринятого смягчения ограничений. Он также заявил, что единственным способом вернуть курс доллара к отметке 70 рублей является запуск валютных интервенций.