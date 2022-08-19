Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
53 минуты назад

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне заявления «Газпрома»

Елена Прошина

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе на торгах 19 августа взлетели до 2700 долларов за баррель впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ взлетели после заявления «Газпрома»
Фото: ReutersReuters

Резкий скачок цен на газ в Европе с поставкой в сентябре произошел на фоне заявления «Газпрома» о приостановке «Северного потока» на трое суток с 31 августа по 2 сентября.

Сразу после сообщения биржевая стоимость топлива взлетела на 7,9%, достигнув 2716 долларов за баррель. На закрытии торгов цены немного скорректировались, упав до 2672 долларов. Днем ранее стоимость газа в Европе с поставкой в сентябре составляла 2516,0 долларов за баррель.

«Газпром» остановит «Северный поток»

Ранее «Газпром» объявил о приостановки единственной рабочей турбины на «Северном потоке». Решение в компании объяснили плановым техобслуживанием газоперекачивающего агрегатора на компрессорной станции «Портовая».

Рынки,Газпром,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители