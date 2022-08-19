Цены на газ взлетели после заявления «Газпрома»

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе на торгах 19 августа взлетели до 2700 долларов за баррель впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Резкий скачок цен на газ в Европе с поставкой в сентябре произошел на фоне заявления «Газпрома» о приостановке «Северного потока» на трое суток с 31 августа по 2 сентября.

Сразу после сообщения биржевая стоимость топлива взлетела на 7,9%, достигнув 2716 долларов за баррель. На закрытии торгов цены немного скорректировались, упав до 2672 долларов. Днем ранее стоимость газа в Европе с поставкой в сентябре составляла 2516,0 долларов за баррель.