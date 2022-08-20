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2 часа назад

МИД: Россия считает необходимым переход со SWIFT на более защищённые механизмы

RT на русскомиещё 6

Россия считает необходимым постепенный переход от системы межбанковских платежей SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

РФ задумала переход со SWIFT на более защищённые механизмы
Фото: ReutersReuters

«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — цитирует ТАСС Панкина.

Он отметил, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия приложит усилия, чтобы избавиться от необходимости в SWIFT.

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