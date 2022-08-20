РФ задумала переход со SWIFT на более защищённые механизмы

Россия считает необходимым постепенный переход от системы межбанковских платежей SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

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«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации», — цитирует ТАСС Панкина.

Он отметил, что с этой целью развивается Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.