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1 час назад

Вывоз зерна с Украины запланировали увеличить

Lenta.ruиещё 2

С 1 августа из портов Украины было вывезено более 656 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

Вывоз зерна с Украины запланировали увеличить
Фото: ReutersReuters

По его словам, вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить. Министр отметил, что зерновые вывозит 51 судно, при этом 27 из них уже вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки.

Акар также выразил надежду, что зерновую сделку могут использовать в качестве модели для урегулирования на Украине.

Ранее 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

Рынки,Хулуси Акар,ООН,
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