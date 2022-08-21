СПГ из-за роста цен стал недоступен для части Азии

В связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны смогут себе его позволить, сообщают информационные агентства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи. На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) поднимался почти до 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, передает ТАСС.

Видео дня

Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориака Оба указал, что даже при 50 долларов за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что «такой высокий уровень цен не является устойчивым». Как подчеркнул Оба, из-за нынешних цен «вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии».

По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская государственная компания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не смогла получить ни одной. Reuters в июле сообщало, что Бангладеш не будет покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Как указывало издание «Никкэй», обе страны сталкиваются с отключениями электроэнергии.

Оба отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на цену. Так, в Австралии хотят перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок, сыграет роль и «ситуация с электроэнергией в Китае».

Институт экономики энергетики и финансового анализа указывает, что от резких скачков цен на СПГ защищают долгосрочные контракты, но если заключать их сейчас, то в таких контрактах придется «зафиксировать более высокие цены» –

долгосрочные контракты сейчас на 75% дороже, чем год назад.

Тем временем, по данным японских СМИ, покупателям топлива, которое получают восемь японских компаний, было предложено заключить контракты при новом российском операторе проекта «Сахалин-2» на прежних условиях.