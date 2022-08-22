В Европе взлетела цена на газ

Стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.
Такая картина наблюдается впервые с марта.
«Газпром» ранее дал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой могут пробить уровень в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров.
Экспорт российского газа сократился в связи с началом спецоперации на Украине. Так, поставки по «Северному потоку» и через украинскую газотранспортную систему существенно упали, а по «Ямал – Европе» они совсем остановились.
С конца июля газопровод «Северный поток» задействован на 20% от предельной мощности в связи с остановкой работы нескольких газовых турбин. Кроме того, «Оператор ГТС Украины» с 11 мая решил прекратить транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» на фоне наступления форс-мажорных обстоятельств.