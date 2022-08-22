В Европе взлетела цена на газ

Стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2750 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

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Такая картина наблюдается впервые с марта.

«Газпром» ранее дал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой могут пробить уровень в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экспорт российского газа сократился в связи с началом спецоперации на Украине. Так, поставки по «Северному потоку» и через украинскую газотранспортную систему существенно упали, а по «Ямал – Европе» они совсем остановились.