Отгрузка нефти из Казахстана снизилась втрое

Отгрузка нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) снизилась втрое из-за временной приостановки эксплуатации двух из трех нефтеналивных причалов в порту Новороссийска, говорится в сообщении на сайте КТК.

Речь идет о выносных причальных устройствах: ВПУ-1 и ВПУ-2. Их эксплуатация временно приостановлена из-за выявленных в ходе планового техобслуживания повреждений.

На танках плавучести обоих ВПУ обнаружены трещины, из-за чего в настоящий момент работает только ВПУ-3. «Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах», — говорится в сообщении.

Через КТК экспортируется большая часть добываемой в Казахстане нефти. На протяжении последних месяцев трубопровод несколько раз выходил из строя, в том числе из-за повреждения ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, из-за чего объемы прокачки так же снижались.