ICE: цены на газ в Европе достигли исторического максимума

Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм».