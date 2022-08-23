Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
29 минут назад

ICE: цены на газ в Европе достигли исторического максимума

Ura.Ruиещё 1

Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

ICE: цены на газ в Европе достигли исторического максимума
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм».

В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья. По данным биржи ICE, 22 августа стоимость газа в Европе резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители