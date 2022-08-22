Экономист предрек эпоху дорогого доллара и дешевого евро

Наступает эпоха дорогого доллара и дешевого евро, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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22 августа курс евро в ходе торгов снижался по отношению к доллару до отметки ниже 1 евро за доллар — на минимуме 0,999 евро.

«Это говорит о том, что инвесторы верят глобально в доллар, в то, что Федеральный резерв США будет повышать ставку, и в то, что ситуация в Штатах будет намного лучше, чем в Евросоюзе. В Евросоюзе очень серьезный негатив: стран много, а валюта одна, я думаю, что кризис, вызванный ростом цен на энергоносители, уберет еще ни одно правительство», — поделился экономист.

Падение евро

По его словам, сейчас существует достаточно серьезный риск того, что некоторые страны, прежде всего Италия, Испания, Португалия вернутся к национальным валютам и зона евро серьезно пошатнется. Нельзя исключать, что таким образом поступят и ключевые страны Евросоюза, отметил Разуваев. Он напомнил, что, баллотируясь на прошлых президентских выборах, Марин Ле Пен говорила о том, что Франция может вернутся к французскому франку.

Поэтому в евро точно не стоит держать свои сбережения, предупредил экономист.

Ниже паритета к доллару впервые за много лет евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, и промедлением европейского Центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.