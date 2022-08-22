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1 час назад

Подразделение Мосбиржи с 29 августа перестанет принимать доллар в обеспечение по сделкам

Газета.Ruиещё 1

Национальный клиринговый центр (НКЦ), который входит в группу Московской биржи, перестанет принимать в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением. Ограничения вступают в силу с 29 августа, следует из сообщения центрального контрагента.

Подразделение Мосбиржи перестанет принимать доллар в обеспечение по сделкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 29 августа 2022 года решением НКО НКЦ (АО): на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…" — говорится на сайте НКЦ.

Возможная доля доллара в обеспечении будет снижена с 25% до 0%. Месяцем ранее НКЦ дважды снижал долю доллара в качестве валюты обеспечения в таких сделках: с 18 июля она была снижена со 100% до 80%, с 29 июля – до 50%, а с 15 августа — до 25%. НКЦ — "Национальный Клиринговый Центр" — выполняет функцию клирингового центра, осуществляя распределение прав и обязательств участников торгов.

Ключевой задачей НКЦ является обеспечение стабильности и надежности торгов за счет управления рисками и предоставления оптимизированных клиринговых услуг, позволяющих рационально распределять средства участников торгов.

Рынки,НКО НКЦ,Московская биржа,
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