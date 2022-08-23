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1 час назад

Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Елена Прошина

В сентябре тенденция к снижению курса рубля может усилиться. Такое заявление сделал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт напомнил, что рубль укрепит свои позиции в связи с подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа. Доллар упадет до отметки ниже 55 рублей. Однако после этого отечественная валюта может пойти на снижение. Зварич указал, что постепенное падение курса рубля началось в июне. При этом валютный курс ежемесячно устанавливается выше достигнутого в июне минимума, что свидетельствует об установлении некоего ценового равновесия.

Зварич также рассказал, что осенью спрос на российскую валюту может увеличиться, так как растут объемы поставок товаров в Россию. Эксперт также указал, что некоторые импортеры могут озаботиться созданием резервов под будущие поставки. Такая мера еще больше увеличит спрос с их стороны, подчеркнул он.

К концу осени пара доллар/рубль может закрепиться выше 70 рублей, резюмировал Зварич.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что смягчение ограничений на вывоз валюту за пределы РФ, постепенное восстановление поставок за границу, а также возвращение резидентов из дружественных стран на российский рынок давят на рубль.

Рынки,Дмитрий Бабин,Богдан Зварич,
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