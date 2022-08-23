Какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

В сентябре тенденция к снижению курса рубля может усилиться. Такое заявление сделал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что рубль укрепит свои позиции в связи с подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа. Доллар упадет до отметки ниже 55 рублей. Однако после этого отечественная валюта может пойти на снижение. Зварич указал, что постепенное падение курса рубля началось в июне. При этом валютный курс ежемесячно устанавливается выше достигнутого в июне минимума, что свидетельствует об установлении некоего ценового равновесия.

Зварич также рассказал, что осенью спрос на российскую валюту может увеличиться, так как растут объемы поставок товаров в Россию. Эксперт также указал, что некоторые импортеры могут озаботиться созданием резервов под будущие поставки. Такая мера еще больше увеличит спрос с их стороны, подчеркнул он.

К концу осени пара доллар/рубль может закрепиться выше 70 рублей, резюмировал Зварич.