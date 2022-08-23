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1 час назад

Экономист назвал условие ослабления рубля до конца года

Lenta.ruиещё 1

Остановка укрепления рубля означает найденное между валютами равновесие, что также можно рассматривать как признак стабилизации экономики, считает старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что до конца года рубль все же может ослабнуть, и назвал условие, которое может к этому привести.

Названо условие ослабления рубля до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доллар почти полтора месяца находится в диапазоне 57-61 рубля. Российская валюта прекратила укрепление, заметил Бирюков, а пара нашла равновесие спроса и предложения.

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«Это можно считать признаком стабилизации, однако следует понимать факторы, благодаря которым такое стало возможно», — отметил финансовый аналитик.

Что стабилизировало курсы?

«Во-первых, снижение цен на нефть и почти полная остановка прокачки газа в Европу реально снижают выручку экспортеров, ограничивая приток долларов в страну. С другой стороны сами экспортеры, скорее всего, не упустили возможность и придержали валюту, несмотря на санкционные риски, что ограничивает предложение доллара на рынке», — сообщил Бирюков.

Таким образом, влияние импорта остается минимальным и, вероятно, таковым и останется в ближайшее время, предположил эксперт.

Бирюков считает, что тем фактором, который может повлиять на курсы валют в ближайшем будущем может стать остановка прокачки газа через «Северный поток».

«Учитывая отсутствие России на газовом рынке ЕСЕС при полном отключении прокачки газа через "Северный Поток", страна не сможет воспользоваться преимуществом экстремально высоких цен на газ в регионе. С нефтью все не так однозначно, однако там есть риски снижения цен, как и конкуренция с другими производителями», — высказался специалист.

Реальная обстановка на валютном рынке будет во многом зависеть от нового бюджетного правила или других механизмов регулирования, резюмировал эксперт.

Ранее главный аналитик ПСБ Егор Жильников спрогнозировал российскому рублю возможный «фальстарт». Укрепления иностранной валюты сейчас ждать не стоит, так как сильных факторов, влияющих на рост, пока нет. При этом на рынке становится все больше тех, кто специально снижает курс рубля, считает он. Такие спекулянты работают на фоне новостей о скором старте «модифицированного бюджетного правила». Медиа сообщают, что решение должно быть вынесено в сентябре, однако пока этого нет, отметил Жильников.

Рынки,Максим Бирюков,ЕС,
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