Экспорт пшеницы из России упал на 27%

Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, оценивает экспорт пшеницы из России в июле - августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что является минимальным показателем с 2017-2018 сельхозгода. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" оценивает экспорт российской пшеницы в июле-августе, первые два месяца сезона 2022-2023 сельхозгода, в 5,9 млн тонн. Это на 27% ниже в годовом исчислении и является самым низким объемом с 2017-2018 сельхозгода", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, экспорт остается вялым, поскольку цены на российскую пшеницу остаются слишком высокими по сравнению с другими поставщиками, в первую очередь из ЕС. Экспортеры могут столкнуться с проблемами позже в течение сезона из-за ухудшения погодных условий в Черном море зимой и сезонной остановки речной навигации. Кроме того, в феврале 2023 года ожидается, что Россия введет вывозную квоту, которая может ограничить экспортные потоки, полагают эксперты.

Они отметили, что повышенные цены в России отражают проблемы, с которыми сталкиваются российские экспортеры, в том числе связанные с экспортной пошлиной и высокой себестоимостью производства продукции. В 2022 году в России будет собран рекордно высокий урожай пшеницы, который, по оценкам "Совэкона", составит 94,7 млн тонн.