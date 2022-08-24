Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. По его словам, Москва готова предоставить покупателям скидки до 30 процентов от рыночной стоимости.

Таким образом Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива, считает чиновник. Шестой пакет европейских санкций против России запретит не только поставки российской нефти в Европу по морю, но и страхование европейскими компаниями танкеров, идущих в третьи страны (основными покупателями российского топлива сейчас выступают Индия и Китай).

Исключение, которое пытается согласовать G7, будет состоять в том, что после введения эмбарго европейские фирмы продолжат оказывать страховые услуги азиатским покупателям. Однако для получения такого послабления страны Азии должны присоединиться к потолку цен на российскую нефть, требует G7. Решение об исключении из санкций ЕС должно вступить в силу 5 декабря, в один день с введением потолка цен.

Другое предположение собеседника Reuters состоит в том, что Россия пытается найти новых покупателей на объемы нефти, которые освободятся после запрета поставок в Европу.

Информация издания находит подтверждение в заявлении министра туризма Индонезии Сандиага Уно — в комментариях в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной) он написал, что Россия предложила стране нефть «по цене на 30 процентов ниже, чем на международном рынке». Министр добавил, что президент Джоко Видодо рассматривал предложение, но «возникли разногласия». Власти Индонезии опасаются, что в случае заключения долгосрочного контракта с Россией пострадают от нефтяного эмбарго США.

Некоторые европейские страны подчеркнули, что исключение будет иметь смысл, только если крупные азиатские покупатели российской нефти согласятся установить потолок цен. Однако лишь немногие страны Азии публично выразили свою поддержку этой идеи. Ранее Bloomberg писал, что Индия не хочет присоединяться к механизму ограничения цен в одиночку, так как в таком случае все объемы нефти, минуя ее, направятся другим покупателям, которые согласятся приобретать российскую нефть со скидкой.