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2 часа назад

Цены на газ в Европе приблизились к 3500 долларам

Lenta.ruиещё 10

Цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе приблизились к 3500 долларам
Фото: ReutersReuters

К моменту написания новости стоимость сентябрьского фьючерса составляет около 3480 долларов за тысячу кубометров.

Рост обусловлен сохранением неопределенности с поставками газа из России и анонсированной приостановкой «Северного потока» в конце месяца. На фоне подорожания топлива бьют рекорды и цены на электричество.

Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии во Франции на 2023 год достигла 1075 евро за мегаватт-час, аналогичные контакты в Германии, служащие ориентиром для европейского рынка, также обновили рекорд — 920 евро за мегаватт-час.

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