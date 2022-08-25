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1 час назад

Цены на газ в Европе взлетели

Lenta.ru

Цены на газ на европейском хабе TTF взлетели, в ходе торгов 25 августа стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 3350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе взлетели
Фото: ShutterstockShutterstock

Cтоимость растет более чем на 10 процентов к закрытию предыдущего дня.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Цены на топливо остаются на высоком уровне в условиях неопределенности с поставками газа из России. С середины июня «Газпром» сократил прокачку по основному маршруту экспорта, «Северному потоку», ссылаясь на проблемы с тем, что из ремонта в Канаде не возвращали необходимое оборудование.

Рынки,Газпром,
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