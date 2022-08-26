Назван риск, который подстерегает рубль в следующем году

В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. Таким мнением с изданием «Прайм» поделился глава отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

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Колебанию национальной валюты поспособствуют восстановление импорта, дальнейшее смягчение процентной политики Центрального Банка России (ЦБ РФ), а также настроения глобальных инвесторов. Кравченко указал, что интерес к российскому валютному рынку значительно сократился из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.

В следующем году ключевой риск для рубля — сокращения экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 59,77 рубля.