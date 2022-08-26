"Рубль окажется в зоне турбулентности"

В 2023 году рубль будет находиться в «зоне турбулентности». Таким мнением с агентством «Прайм» поделился начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

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Данная валюта будет подвергаться давлению со стороны ряда новых факторов, предупредил собеседник. В частности, речь идет о восстановлении импорта.

Также сообщается, что российская валюта будет колебаться в связи с дальнейшим смягчением процентной политики Банка России, а также настроения глобальных инвесторов.

«Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать», — указал Кравченко.

Он также прогнозирует уменьшение положительного сальдо по счету торговых операций в 2023 году. В этой связи в долгосрочном периоде ожидается усиление давления на рубль, предупредил специалист.