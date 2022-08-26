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48 минут назад

Эксперт: рубль окажется в «зоне турбулентности»

Лера Букина

В 2023 году рубль будет находиться в «зоне турбулентности». Таким мнением с агентством «Прайм» поделился начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

"Рубль окажется в зоне турбулентности"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная валюта будет подвергаться давлению со стороны ряда новых факторов, предупредил собеседник. В частности, речь идет о восстановлении импорта.

Также сообщается, что российская валюта будет колебаться в связи с дальнейшим смягчением процентной политики Банка России, а также настроения глобальных инвесторов.

«Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать», — указал Кравченко.

Он также прогнозирует уменьшение положительного сальдо по счету торговых операций в 2023 году. В этой связи в долгосрочном периоде ожидается усиление давления на рубль, предупредил специалист.

Аналитик назвал возможный курс рубля осенью

Ранее директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков заявил «Известиям», что осенью в связи со снижением торгового баланса и новым бюджетным правилом рубль ослабнет. Диапазон курса по доллару и евро должен составить 60–70 рублей, полагает специалист.

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