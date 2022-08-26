Цена газа в Европе достигла $3,4 тыс.

Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 6%.

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Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $3 396,8 за 1 тыс. куб. м, или €326,385 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

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Накануне спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $3 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по "Северному потоку" на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Также сегодня министр нефти и энергетики Норвегии заявил, что королевство не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис.

7 марта 2022 года биржевая цена газа впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных $4 000 за 1 тыс. кубометров.

Опрошенные ТАСС эксперты допустили рост цен на газ зимой до рекордных $5 000 за 1 тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах. По их мнению, разумного предела для спотовых цен на рынке сейчас не существует.

О ситуации вокруг "Северного потока"

С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.