Историческое падение курса евро объяснили

Финансовый аналитик Александр Егоров объяснил, почему курс евро упал ниже доллара. Его обоснование приводит «Свободная пресса».

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На рынке Форекс европейская валюта упала ниже паритета 1 к 1 к доллару.

«Два фактора привели к тому, что курс евро упал ниже доллара на Форекс, и курс евро к рублю ниже, чем курс американской валюты», — сказал эксперт.

По его словам, первая причина в том, что Европа оказалась более уязвима в свете украинского кризиса и назревающих энергетических проблем, чем США. В итоге европейская валюта стала менее предпочтительна «с точки зрения противодействия существующим рискам».

Второй фактор связан с обещанием ФРС США проводить агрессивную денежно-кредитную и повышать ставки по федеральным фондам. Данная политика способствует укреплению доллара.