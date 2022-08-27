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1 час назад

Историческое падение курса евро объяснили

Майк Габриелян

Финансовый аналитик Александр Егоров объяснил, почему курс евро упал ниже доллара. Его обоснование приводит «Свободная пресса».

Историческое падение курса евро объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На рынке Форекс европейская валюта упала ниже паритета 1 к 1 к доллару.

«Два фактора привели к тому, что курс евро упал ниже доллара на Форекс, и курс евро к рублю ниже, чем курс американской валюты», — сказал эксперт.

По его словам, первая причина в том, что Европа оказалась более уязвима в свете украинского кризиса и назревающих энергетических проблем, чем США. В итоге европейская валюта стала менее предпочтительна «с точки зрения противодействия существующим рискам».

Второй фактор связан с обещанием ФРС США проводить агрессивную денежно-кредитную и повышать ставки по федеральным фондам. Данная политика способствует укреплению доллара.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара и евро на следующей неделе.

Рынки,Александр Егоров,ФРС,
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