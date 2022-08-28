Медведев обратился к лидерам стран Евросоюза

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обратился к лидерам стран Евросоюза. Он пояснил, что вынужден внести уточнения в свой прогноз стоимости газа в Европе. По его мнению, к январю 2023 года цена голубого топлива поднимется до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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Отмечается, что ранее Медведев предположил, что цена энергоресурса достигнет $4 тыс. за 1 тыс. куб. м. к концу года.

«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», - подчеркнул видный политик.

К своему посту в канале зампред Совбеза приложил картину Васи Ложкина, на который изображен суровый мужчина с зажигалкой.

телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Свое послание он закончил традиционной для деловой переписки Европы и США фразой «With warm regards» (с теплыми пожеланиями).