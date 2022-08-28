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40 минут назад

В Баварии заявили, что ФРГ пока не нашла замену российскому газу

ТАСС

Зарубежные поездки германских политиков пока не позволили найти замену российскому газу. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ZDF премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

В Баварии заявили о безуспешных попытках найти замену российскому газу
Фото: ReutersReuters

"Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением [энергией] становится сложной, замены [российскому газу] нет", - сказал политик.

"Задача в том, чтобы найти замену [газу из РФ], - отметил он. - И предыдущие поездки в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены".

В Германии заявили об опережении плана по заполнению хранилищ газом

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Затем прокачка сократилась до 20%.

ФРГ в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности.

Рынки,Маркус Зедер,
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