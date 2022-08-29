Инвестор допустил падение российской валюты до ₽70 за доллар

Российская валюта по отношению к доллару может ослабнуть в сентябре из-за того, что в США может подняться процентная ставка. Об этом «Прайм» заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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«Если по итогам заседания 20-21 сентября ФРС повысит процентную ставку выше, чем предполагает консенсус рыночных ожиданий, то рисковые активы, включая нефть, окажутся под давлением, а доллар США укрепится к остальным валютам. В целом же шансы на умеренное ослабление рубля в начале осени преобладают», — отметил Бахтин.

По его словам, в сентябре к общему отрицательному фону на ослабление рубля добавится подготовка компаний к очередному налоговому периоду. Кроме того, восстановление импорта, снижение ключевой ставки в России и перезапуск бюджетного правила приведут к ослаблению российской валюты до 65 рублей за доллар.

Он добавил, что многое будет зависеть от того, когда и в каких параметрах вернется бюджетное правило. Если валюта будет выкупаться на сумму в районе 150 млрд рублей в месяц, то российская валюта может ослабнуть и до 70 рублей за доллар.