Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Промсвязьбанк протестировал операции с цифровым рублем

Елена Прошина

Пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ) сообщила об успешном тестировании операции с цифровым рублем. Об этом пишет «Известия».

Промсвязьбанк протестировал операции с цифровым рублем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс-служба банка, проведённый тест был одним из первых в России. Операции проводились в мобильном приложении ПСБ, где в рамках тестирования можно было обменивать безналичные рубли со своего счёта на цифровые, а также переводить последние клиентам других банков, также участвующих в проекте. Информация об операциях сразу поступала с платформы цифрового рубля Банка России и корректно отображалась в мобильном приложении.

Старший вице-президент и руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин заявил, что в банке рассчитывают на то, что в будущем операции с цифровым рублём станут новым стандартом для российской экономики.

«Успешное проведение тестирования закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает широкие возможности для населения и компаний. Надежные и безопасные переводы в цифровой валюте в перспективе станут доступны населению на всей территории России» – рассказал он.

Чернощекин также добавил, что цифровой рубль предоставит государству «дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат», а российские компании смогут решить вопрос с автоматизацией платежей и бизнес-процессов.

За хранение и учёт цифрового рубля отвечает Банк России. Операции проводятся с использованием криптографического шифрования – каждый электронный рубль имеет свой индивидуальный цифровой номер.

Ранее в Запорожской области был успешно произведен первый тестовый запуск зачислений пенсий на карты ПСБ.

Рынки,Банк России,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители