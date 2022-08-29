Промсвязьбанк протестировал операции с цифровым рублем

Пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ) сообщила об успешном тестировании операции с цифровым рублем. Об этом пишет «Известия».

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Как сообщает пресс-служба банка, проведённый тест был одним из первых в России. Операции проводились в мобильном приложении ПСБ, где в рамках тестирования можно было обменивать безналичные рубли со своего счёта на цифровые, а также переводить последние клиентам других банков, также участвующих в проекте. Информация об операциях сразу поступала с платформы цифрового рубля Банка России и корректно отображалась в мобильном приложении.

Старший вице-президент и руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин заявил, что в банке рассчитывают на то, что в будущем операции с цифровым рублём станут новым стандартом для российской экономики.

«Успешное проведение тестирования закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает широкие возможности для населения и компаний. Надежные и безопасные переводы в цифровой валюте в перспективе станут доступны населению на всей территории России» – рассказал он.

Чернощекин также добавил, что цифровой рубль предоставит государству «дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат», а российские компании смогут решить вопрос с автоматизацией платежей и бизнес-процессов.

За хранение и учёт цифрового рубля отвечает Банк России. Операции проводятся с использованием криптографического шифрования – каждый электронный рубль имеет свой индивидуальный цифровой номер.