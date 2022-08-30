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1 час назад

Что будет с курсом валют этой осенью

Лера Букина

Рублю удалось продержаться на отметке примерно в 60 за доллар и евро практически все лето, однако осенью произойдет существенное ослабление его позиций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Что будет с курсом валют этой осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это может произойти из-за запуска нового бюджетного правила и постепенного роста параллельного импорта, полагает независимый инвестиционный советник и партнер сервиса «Советники Винвестора» Кристина Агаджанова. Отмечается, что падение национальной валюты будет фактически способствовать наполнению бюджета.

По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, осенью не должно произойти резкой смены динамики. Он подчеркнул, что Центробанк и правительство не допустит новой волны паники, которая наблюдалась минувшей весной.

Вместе с тем, как отмечается, спрос бизнеса и инвесторов на Мосбирже на сами доллары и евро будет продолжать падать, а на юани и номинированные в них инструменты — напротив, увеличиваться.

Дмитрий Александров из ИК «Иволга Капитал» выразил уверенность в том, что торговый оборот между Россией и Китаем будет увеличиваться. Это заместит долю Евросоюза и США. Так, торговля будет осуществляться в национальных валютах, отметил он.

Яна Конюхова из PWeM Invest указала на ожидания выхода Минфина РФ с покупками валюты дружественных стран.

«Для России будет выгоден курс ближе к 80. Это позволит помочь экспортерам как главному источнику наполнения бюджета. Вопрос лишь, когда это произойдет — сам выход и сроки возвращения курса к 80», — подчеркнула собеседница.

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