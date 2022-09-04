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4 сентября

В Германии установят верхний предел цен на электроэнергию

Lenta.ru

В ФРГ установят верхний предел цен на электроэнергию. Ввести его «как можно скорее» в интервью немецкому телеканалу ZDF пообещал канцлер Германии Олаф Шольц.

В Германии установят верхний предел цен на электроэнергию
Фото: ReutersReuters

«Это сейчас произойдет так быстро, насколько возможно», — подчеркнул он.

Шольц также прокомментировал снижение рейтинга популярности правящей в Германии коалиции. По его мнению, это связано с тяжелым временем, которое переживает страна. Он также добавил, что «выдержит» этот период.

Кроме того, канцлер Германии прокомментировал заявление главы германского Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Лидер Оппозиции сообщил, если Германия не продлит работу трех оставшихся АЭС, в стране может случиться полный блэкаут. По оценке Шольца, этого, «насколько можно судить», не случится. При этом исключать подобное развитие ситуации немецкий канцлер не стал, заявив, что власти предприняли все, «чтобы этого не произошло».

«Я уже сообщал о некоторых мерах — например, чтобы угольные электростанции были готовы заработать и производить электричество, чтобы мы могли сэкономить газ», --скащал он.

Ранее стало известно, что Киев готов начать поставки электроэнергии в Берлин. Украинский премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что страна уже экспортирует электроэнергию в ряд стран Евросоюза (ЕС). В частности, среди этих государств он назвал Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу.

Рынки,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,ЕС,
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