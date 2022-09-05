Цены на газ в Европе отреагировали на остановку "Северного потока"

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник подскочила сразу на 30% и вновь превысила $2 850 за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или €279 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

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2 сентября "Газпром" сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Siemens в настоящее время практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для "Северного потока", ей просто негде это делать. Западные оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что сами в них запутались и попали в собственную санкционную ловушку, отмечал глава российского газового холдинга.

О ситуации вокруг "Северного потока"

"Газпром" полностью останавливал поставки по "Северному потоку" с ночи 31 августа до ночи 3 сентября. Приостановка была необходима для проведения техобслуживания единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, которое компания Siemens должна проводить каждые 1 000 часов, отмечали в "Газпроме". По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа должен был быть восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Однако в ходе техобслуживания агрегата были обнаружены утечки масла, до устранения которых "Газпром" вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.

С 27 июля трубопровод был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения компанией Siemens контрактных обязательств и западных санкций. Одна из турбин - произведенная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, но после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.