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5 сентября

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Москва24

Курс доллара поднялся выше 61 рубля. Такого показателя он достиг впервые с 17 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

К 10:24 доллар вырос на 0,73%, до 61,02 рубля. А к 10:38 курс замедлил рост и опустился до 60,94 рубля.

Ранее экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару в настоящее время занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности национальной валюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми.

Он подчеркнул, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

Рынки,Владислав Гинько,Дмитрий Тулин,Банк России,Московская биржа,
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